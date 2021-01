Αποχώρησε από τον Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι πλέον – και τυπικά – ένοικος του Λευκού Οίκου.

Ο απερχόμενος πρόεδρος εξήλθε για τελευταία φορά ως επικεφαλής του κράτους από το Οβάλ Γραφείο λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι (ώρα Ελλάδος) και επιβιβάστηκε σε ελικόπτερο με προορισμό τη Βάση Άντριους, όπου προέβη σε δηλώσεις κατά την αποχαιρετιστήρια τελετή.

Σύμφωνα με το CNN, ο Τραμπ άφησε σημείωμα στον Τζο Μπάιντεν, χωρίς ωστόσο, να έχει γίνει γνωστό το περιεχόμενό του.

BREAKING: Pres. Trump boards Marine One for the final time as president of the United States. https://t.co/qjeUynJUdz #InaugurationDay pic.twitter.com/yBX4X7g0gU

— ABC News (@ABC) January 20, 2021