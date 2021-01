Ε.Ε.: Ανεπαρκείς οι εξηγήσεις της AstraZeneca

Οι απαντήσεις της εταιρείας AstraZeneca στα αιτήματα της Ε.Ε. ως προς την προμήθεια του εμβολίου κατά του κορωνοϊού δεν είναι ικανοποιητικές μέχρι στιγμής, δήλωσε η αρμόδια Επίτροπος Στέλλα Κυριακίδου.

Όπως σημείωσε, προγραμματίστηκε νέα συνάντηση με την εταιρεία τις επόμενες ώρες σχετικά με την προμήθεια εμβολίων.

Η ίδια σημείωσε ότι θα ζητηθεί από τις εταιρείες που παρασκευάζουν εμβόλια να δηλώνουν τις εξαγωγές δόσεων των εμβολίων εκτός Ε.Ε.

Όπως είπε, στο τραπέζι βρίσκεται η δημιουργία ενός μηχανισμού διαφάνειας για τις εξαγωγές εμβολίων σε τρίτες χώρες.

«Θέλουμε σαφήνεια στις συναλλαγές και πλήρη διαφάνεια όσον αφορά την εξαγωγή εμβολίων από την Ε.Ε.», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την κ. Κυριακίδου, στο μέλλον, όλες οι εταιρείες που παράγουν εμβόλια κατά της COVID-19 στην Ε.Ε. θα πρέπει να παρέχουν έγκαιρη ενημέρωση όποτε θέλουν να εξάγουν εμβόλια σε τρίτες χώρες.

In the future all companies producing vaccines against COVID19 in the EU will have to provide early notification whenever they want to export vaccines to third countries.

— Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) January 25, 2021