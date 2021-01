Ε.Ε.: «Ανεπαρκείς εξηγήσεις» από AstraZeneca

Τη δυσαρέσκεια της Ε.Ε. απέναντι στην AstraZeneca «για ανεπαρκείς εξηγήσεις» και «έλλειψη σαφήνειας» εξέφρασε η εκ νέου Επίτροπος Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Στέλλα Κυριακίδου, σημειώνοντας ότι την Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί νέα συζήτηση με την εταιρεία.

«Οι συζητήσεις με την AstraZeneca είχαν ως αποτέλεσμα τη δυσαρέσκεια για την έλλειψη σαφήνειας και τις ανεπαρκείς εξηγήσεις. Τα κράτη μέλη της Ε.Ε. είναι ενωμένα: όσοι αναπτύσσουν εμβόλια έχουν κοινωνικές ευθύνες και τις ευθύνες των συμβολαίων που πρέπει να τηρήσουν» ανέφερε η κ. Κυριακίδου μέσω Twitter, το βράδυ της Δευτέρας.

«Με τα κράτη μέλη μας, ζητήσαμε από την AstraZeneca έναν λεπτομερή προγραμματισμό της παράδοσης εμβολίων και πότε θα πραγματοποιηθεί η διανομή στα κράτη μέλη. Ακόμη μία συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη για να συζητηθεί περαιτέρω το θέμα», συμπλήρωσε η ίδια.

With our Member States, we have requested from AZ a detailed planning of vaccine deliveries and when distribution will take place to Member States. Another meeting will be convened on Wednesday to discuss the matter further.

