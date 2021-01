ΗΠΑ: Κυκλώνας κρέμασε αυτοκίνητο από δέντρο (βίντεο)

Μπορεί το «λεφτόδεντρο» να παραμένει στη σφαίρα της φαντασίας, όμως στην Αλαμπάμα των Ηνωμένων Πολιτειών μπορεί πλέον κανείς να δει κάτι που θα χαρακτηριζόταν… «αυτοκινητόδεντρο», καθώς κυκλώνας στην περιοχή άφησε πίσω του όχι μόνο συντρίμμια αλλά και ένα δέντρο με αυτοκίνητο να κρέμεται από τα κλαδιά του.

Ο ανεμοστρόβιλος που σάρωσε αργά τη Δευτέρα την περιοχή κοντά στην πόλη Μπέρμιγχαμ, στον αμερικανικό Νότο, άφησε πίσω του πολλούς τραυματίες και τεράστιες ζημιές.

Ειδικά στο Φούλτοντεϊλ οι ζημιές φθάνουν στα όρια της βιβλικής καταστροφής, καθώς οι σφοδρότατοι άνεμοι ταχύτητας έως και 240 χιλιομέτρων την ώρα κατέστρεψαν όχι μόνο κινητά αντικείμενα αλλά και ακίνητα, όπως πολλές κατοικίες και ένα ξενοδοχείο.

Η πυροσβεστική διέσωσε έξι άτομα που ήταν παγιδευμένα στα υπόγεια των σπιτιών τους στο Φούλτοντεϊλ, ενώ υπάρχουν πληροφορίες και για έβδομο άτομο, πιθανότατα έφηβο, που φέρεται να έχασε τη ζωή του.

Η καταστροφή που προκλήθηκε από τον κυκλώνα αποτυπώνεται σε βίντεο που ανήρτησε το αμερiκανικό δίκτυο ΑBC, που καταγράφει μεταξύ άλλων και ένα δέντρο που μπορεί να μην έχει πάνω του ούτε ένα φύλλο αλλά από τα κλαδιά του κρέμεται αναποδογυρισμένο ένα αυτοκίνητο, θύμα και αυτό του ανεμοστρόβιλου της Δευτέρας.

Video shows devastation in Fultondale, Alabama, after a powerful tornado, with an EF-3 rating and winds up to 150 mph, moved through the area. https://t.co/oxlBFNzR2m pic.twitter.com/EB9hvkS94s

— ABC News (@ABC) January 27, 2021