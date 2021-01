Βίντεο σύλληψης δύο φυγάδων στις ΗΠΑ, από κάμερα αστυνομικού

Τη σύλληψη δύο ατόμων που είχαν αποδράσει καταγράφει κάμερα στη στολή αστυνομικού στην Αριζόνα των ΗΠΑ, με το οπτικό υλικό να δημοσιεύεται και από το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC.

Οι δύο κρατούμενοι είχαν αποδράσει το περασμένο Σάββατο από τη φυλακή στη Φλόρενς της Αριζόνα και οι αρχές τους αναζητούσαν επί σχεδόν μία εβδομάδα μέχρι τελικά τον εντοπισμό τους την Πέμπτη.

Το βίντεο που δημοσίευσε το τοπικό αστυνομικό τμήμα δείχνει την τελική φάση της καταδίωξης των δύο λευκών σε ένα χωράφι της περιοχής.

Εκεί ο πρώτος φυγάς πέφτει κάτω από το τέιζερ του αστυνομικού που ήταν στο κατόπι του, ενώ ο δεύτερος, ήδη αιμόφυρτος, περικυκλώνεται και πέφτει στο έδαφος από τους αστυνομικούς.

ESCAPEE TAKEDOWN: Police body camera footage from police shows the moment authorities in Arizona captured two inmates who had been on the run since Saturday, with one tased and the other tackled by U.S. Marshals. https://t.co/DjMO4R7LLq pic.twitter.com/95W6aIWiKs

— ABC News (@ABC) January 29, 2021