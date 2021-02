Γλίτωσε από την ισπανική γρίπη το 1918, και στα 103 της κάνει εμβόλιο Covid (βίντεο)

Μια γυναίκα ηλικίας 103 ετών, που επιβίωσε της ισπανικής γρίπης το 1918, ήταν από τους πρώτους που εμβολιάστηκαν κατά του κορωνοϊού στις ΗΠΑ δίνοντας το παράδειγμα και στους πλέον δύσπιστους.

Η Μπέρνις Χόουμαν από τη Νότια Ντακότα γεννήθηκε το 1917 και μερικούς μήνες αργότερα κόλλησε την ισπανική γρίπη, την πανδημία της εποχής που μεταδόθηκε στο ένα τέταρτο του παγκόσμιου πληθυσμού τότε.

Η ζωή της τότε κινδύνευσε άμεσα, ο γιατρός είχε πει στη μητέρα της ότι δε θα έβγαζε τη νύχτα, όπως η χορήγηση… σπόρων κολοκύθας φέρεται να βοήθησε το τότε βρέφος να ανακάμψει και να φτάσει σήμερα, εν έτει 2021, να είναι η σεβάσμια κυρία των 103 ετών που έσπευσε να κάνει το εμβόλιο κατά της Covid-19.

«Αφού το κάνει εκείνη το εμβόλιο, γιατί να μην το κάνω κι εγώ;» δηλώνει στην κάμερα του αμερικανικού τηλεοπτικού καναλιού ABC μια γειτόνισσα της κας Χόουμαν στο Όρεγκον, αφού η τελευταία πήγε με την υψηλών προδιαγραφών μάσκα προσώπου και έκανε την πρώτη δόση του εμβολίου.

A 103-year-old woman who survived the influenza in 1918 received her first dose of the COVID-19 vaccine—and shared her message to those who might be hesitant. https://t.co/VspUOow85y pic.twitter.com/9zh2bfngUN

— ABC News (@ABC) February 2, 2021