Η Δύση καταγγέλλει, η Μόσχα κλείνει τα αυτιά της

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας απέρριψε τις εκκλήσεις δυτικών χωρών να αποφυλακίσει τον επικριτή του Κρεμλίνου Αλεξέι Ναβάλνι, χαρακτηρίζοντάς τις αποκομμένες από την πραγματικότητα, ενώ είπε στη Δύση να μην ανακατεύεται στις εσωτερικές υποθέσεις της, μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων RIA.

«Μην ανακατεύεστε στις εσωτερικές υποθέσεις ενός κυρίαρχου κράτους. Και συστήνουμε όλοι να ασχοληθούν με τα δικά τους προβλήματα», δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου του ρωσικού ΥΠΕΞ Μαρία Ζαχάροβα.

Σημειώνεται ότι ο επικριτής του Κρεμλίνου καταδικάστηκε από ρωσικό δικαστήριο σε 3,5 χρόνια φυλάκισης, κατόπιν απόφασης ότι ο ίδιος είχε παραβιάσει τους όρους αναστολής της ποινής του, προβλέποντας ωστόσο ότι η περίοδος φυλάκισης θα μειωθεί αναλογικά με το διάστημα που είχε περάσει νωρίτερα σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Οι σύμμαχοι του Ναβάλνι έχουν καλέσει τους υποστηρικτές του να προχωρήσουν άμεσα σε διαμαρτυρίες κατά της απόφασης στο κέντρο της Μόσχας, ενώ ο δικηγόρος του δήλωσε ότι θα ασκηθεί έφεση κατά της απόφασης.

Αντιδράσεις

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξέφρασαν τη «βαθιά ανησυχία» τους μετά την καταδίκη του Ρώσου αντιφρονούντα Αλεξέι Ναβάλνι, καλώντας τη Μόσχα να τον απελευθερώσει «αμέσως και χωρίς προϋποθέσεις».

«Μολονότι συνεργαζόμαστε με τη Ρωσία για να προασπίσουμε τα συμφέροντα των ΗΠΑ, θα συντονιστούμε στενά με τους συμμάχους και εταίρους μας ώστε η Ρωσία να λογοδοτήσει επειδή δεν σεβάστηκε τα δικαιώματα των πολιτών της» ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν.

Από το Βερολίνο, ο Γερμανός ομολόγος του Χάικο Μάας χαρακτήρισε «πλήγμα» στο κράτος δικαίου την καταδίκη του Ναβάλνι σε φυλάκιση 3,5 ετών και ζήτησε την αποφυλάκισή του.

«Η σημερινή απόφαση σε βάρος του Αλεξέι Ναβάλνι είναι ένα πικρό πλήγμα σε βάρος των θεμελιωδών ελευθεριών και του κράτους δικαίου στη Ρωσία», έγραψε στο Twitter, χαρακτηρίζοντας «αυθαίρετη» τη δίκη. «Ο Αλεξέι Ναβάλνι πρέπει να αφεθεί ελεύθερος αμέσως», πρόσθεσε.

Την αποφυλάκιση του Ρώσου μπλόγκερ, καθώς επίσης και όλων «των ειρηνικών διαδηλωτών και των δημοσιογράφων που συνελήφθησαν τις τελευταίες δύο εβδομάδες» ζήτησε και η Βρετανία μέσω του υπουργού Εξωτερικών Ντόμινικ Ράαμπ.

Η δικαστική απόφαση «που στοχοθετεί το θύμα μιας δηλητηρίασης αντί για εκείνους που ευθύνονται δείχνει ότι η Ρωσία δεν τηρεί τις πιο βασικές δεσμεύσεις που αναμένει κανείς από ένα υπεύθυνο μέλος της διεθνούς κοινότητας», ανέφερε ο Βρετανός υπουργός.

Η Λιθουανία από την πλευρά της κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία, απειλώντας ότι αν οι Βρυξέλλες δεν ενεργήσουν γρήγορα, το Βίλνιους θα προχωρήσει μόνο του. «Ο διάλογος μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσίας είναι πλέον εφικτός μόνο μέσω της γλώσσας των κυρώσεων», είπε ο υπουργός Εξωτερικών Γκαμπριέλιους Λαντσμπέργκις.

Την άμεση απελευθέρωση του Αλεξέι Ναβάλνι ζητεί ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ε.Ε. για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Ζοζέπ Μπορέλ.

The sentencing of Alexey @navalny runs counter Russia’s international commitments on rule of law & fundamental freedoms. It goes against the verdict of #ECHR, which ruled this case arbitrary and unreasonable.

I call for his immediate release.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 2, 2021