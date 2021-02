SpaceΧ: «Πρέπει να δουλέψουμε λιγάκι την προσγείωση» (βίντεο)

Επιτυχημένη θεωρείται η δοκιμαστική πτήση πρωτότυπου πειραματικού πυραύλου της SpaceX, παρά τη συντριβή του κατά την προσγείωση.

Επρόκειτο για τη δεύτερη εκτόξευση πειραματικού διαστημόπλοιου της εταιρίας του Έλον Μασκ, και είχε ουσιαστικά την ίδια κατάληξη με την πρώτη πριν δύο μήνες.

Η ατσάλινη ρουκέτα μήκους 50 μέτρων έφτασε στο επιθυμητό ύψος των 10 χιλιομέτρων μέσα σε έξι λεπτά, αλλά κάποια στιγμή αναποδογυρίστηκε και άρχισε την πτώση της. Δεν άργησε να συναντήσει το έδαφος, με την έκρηξη που ακολούθησε να καθιστά πολύ δημοφιλή την ανάρτηση του σχετικού βίντεο από την εταιρία.

A SpaceX Starship prototype rocket exploded on descent after an otherwise successful experimental launch in Texas.

“We’ve just got to work on that landing a little bit,” said SpaceX launch commentator John Insprucker. “Reminder — this is a test flight.” https://t.co/sEik2IC0w2 pic.twitter.com/8jo2eAyBOz

— ABC News (@ABC) February 3, 2021