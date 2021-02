Μόνος με τα κουπιά του καταφέρνει να απομακρύνει τεράστιους πάγους (βίντεο)

Εντυπωσιακή είναι η εικόνα από ψηλά ενός Φινλανδού κωπηλάτη που με μόνο όπλο τη δύναμη στα μπράτσα του απομακρύνει μεγάλη ποσότητα πάγων από νησί στη χώρα του κωπηλατώντας στη βάρκα του.

Ο Μέρτεν Μίκος κατάφερε να σπρώξει με τη βάρκα και τη δύναμη που έβαλε στα κουπιά της τους πάγους από νησί του αρχιπελάγους της Φινλανδίας στο οποίο έχει αποκλειστεί με τη σύζυγό του από τον Δεκέμβριο.

Η περήφανη σύζυγος, Σένια Λάρσεν, έσπευσε να μαγνητοσκοπήσει την προσπάθεια του κ. Μίκος με τη βοήθεια ντρόουν, και το οπτικό αποτέλεσμα είναι όντως καθηλωτικό.

MOVE ANY MOUNTAIN: Drone footage shows a lone boater using muscle power to push ice away from the coast of an island in Finland. https://t.co/gs6StpHRzz pic.twitter.com/qnKzgJy0MR

— ABC News (@ABC) February 4, 2021