Νέα μεταβατική κυβέρνηση στη Λιβύη

Η Αθήνα χαιρέτισε την εκλογή της νέας μεταβατικής κυβέρνησης στη Λιβύη, η οποία πρόκειται να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές τον επόμενο Δεκέμβριο, εκφράζοντας την ελπίδα το νέο σχήμα να συνεισφέρει αποφασιστικά στην ειρήνευση και στην σταθεροποίηση της περιοχής.

Σε ανακοίνωσή του το ΥΠΕΞ προσθέτει ότι η Ελλάδα, ούσα άμεσος γείτονας της Λιβύης, «προσβλέπει στην εγκαθίδρυση επαφών με το νέο Προεδρείο ευθύς μόλις αναλάβει τα καθήκοντά του με σκοπό την ενίσχυση των διμερών σχέσεων στη βάση της διεθνούς δικαίου».

«Η χώρα μας», αναφέρεται ακόμη στην ανακοίνωση, «είναι επίσης έτοιμη να προσφέρει βοήθεια στη Λιβύη προκειμένου να συνεισφέρει στην ανοικοδόμηση και στην εμπέδωση της ασφάλειας. Τέλος, η Ελλάδα τονίζει ότι για την ειρήνευση και σταθεροποίηση της Λιβύης, απαραίτητο κριτήριο είναι η άμεση αποχώρηση των ξένων στρατευμάτων από τη χώρα».

Ποιός ειναι ο νέος Πρόεδρος

Σημειώνεται ότι Πρόεδρος του τριμελούς μεταβατικού Προεδρικού Συμβουλίου ανεδείχθη ο Μοχάμαντ Γιουνές Μένφι.

Πρόκειται για τον πρέσβη της Τρίπολης στην ΑΘήνα, που τον Δεκέμβριο του 2019 είχε απελαθεί, λίγο μετά τη σύναψη του παρανόμου τουρκολιβυκού μνημονίου.

Καλά πληροφορημένες πηγές σημείωναν στην «Κ» ότι οι επαφές με την συγκεκριμένη είχαν διατηρηθεί στο κατάλληλο διπλωματικό επίπεδο, έτσι ώστε η σημερινή εξέλιξη να μην προκαλεί ανησυχία στην Αθήνα ως προς το πρόσωπο και την παρουσία του στο νέο σχήμα.

Ανάρτηση Μητσοτάκη

Σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφέρει ότι η εκλογή μιας νέας ενοποιημένης κυβέρνησης στη Λιβύη είναι ένα σημαντικό βήμα προς την ειρήνη στη γειτονική χώρα, και ζητεί όλοι οι φορείς να υποστηρίξουν τη διαδικασία προς δημοκρατικές και ελεύθερες εκλογές τον Δεκέμβριο.

The election of a new unified Libyan government by the LPDF in Geneva is an important step towards peace in our neighboring country. Congratulations to the new leadership. All actors should support the process towards democratic and free elections in December.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) February 5, 2021