Ονειρική εικόνα παγωμένου καταρράκτη στη Γιούτα (βίντεο)

Την ώρα που η Ελλάδα βιώνει μια πρόωρη άνοιξη, στη Γιούτα των δυτικών Ηνωμένων Πολιτειών το ψύχος έχει παγώσει καταρράκτες, προκαλώντας εικόνες βγαλμένες από παιδικές ταινίες του Ντίσνεϊ.

Με τη βοήθεια ντρόουν, η κάμερα αιχμαλώτισε την καθηλωτική ομορφιά του παγωμένου καταρράκτη στο φαράγγι Γουότερφολ Κάνιον της Γιούτα σε όλο του το μεγαλείο.

Πρόκειται για μια εκπληκτική χειμερινή εικόνα, κοντά στο Όγκντεν της Γιούτα, με το ψύχος να δημιουργεί παγωμένους σταλακτίκτες νερού που έμειναν ακίνητοι σαν από…. μαγικό ξόρκι πάνω στα βράχια του φαραγγιού.

Αν και η περιοχή δε βιώνει κάποιο ιδιαίτερο ψυχρό κύμα, το κρύο τον χειμώνα στον αμερικανικό βορρά είναι κατά κανόνα εφάμιλλο εκείνου της Σκανδιναβίας στην Ευρώπη, και εικόνες σαν αυτή δεν αποτελούν εξαίρεση τους χειμερινούς μήνες, παρά τον κανόνα.

FROZEN FALLS: Drone footage provides a close-up look at the wintery scene in Utah’s Waterfall Canyon. https://t.co/vLYc4Y0ppG pic.twitter.com/T3wOlqaHxz

— ABC News (@ABC) February 8, 2021