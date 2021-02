Οπτικό υλικό στοιχειοθετεί τη φερόμενη ευθύνη Τραμπ (βίντεο)

Με ένα καθηλωτικό όσο και σκληρό βίντεο, που κατά τη γνώμη των Δημοκρατικών γερουσιαστών στοιχειοθετεί την ευθύνη που φέρει ο τέως πρόεδρος των ΗΠΑ για τα θλιβερά γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου στην Ουάσιγκτον, άρχισε την Τρίτη στην αμερικανική Γερουσία η δίκη κατά του Ντόναλντ Τραμπ.

Το βίντεο συνθέτει αφενός τα καλέσματα Τραμπ στους οπαδούς του να πάρουν τη… δημοκρατία στα χέρια τους, και από την άλλη εικόνες -συχνά σκληρές- που εμφανίζουν τη βιαιότητα και την αντιδημοκρατική διάθεση του όχλου που εισέβαλε στο Καπιτώλιο, στην αμερικανική πρωτεύουσα και οδήγησε στον θάνατο πέντε ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων.

«Θα πάμε στο Καπιτώλιο, θα είμαι κι εγώ εκεί, και αν δεν πολεμήσετε σαν τρελοί, δε θα έχετε χώρα», εμφανίζεται να λέει στο βίντεο ο κ. Τραμπ, σε απόσπασμα δημόσιας ομιλίας του προς τους οπαδούς του.

Το οπτικό υλικό περιλαμβάνει εικόνες που έχουν ληφθεί από τους ίδιους τους οπαδούς του Τραμπ και δείχνουν τη σφοδρότητα με την οποία επιτέθηκαν στον κατ’ εξοχήν πόλο της αμερικανικής δημοκρατίας, με μια ποιότητα παραγωγής που θυμίζει μοντάζ κινηματογραφικής ταινίας.

WATCH: To begin impeachment trial against former President Trump, House impeachment managers present a 13-minute video montage recounting the Jan. 6 storming of the US Capitol.

(Part 1 of 2) pic.twitter.com/X4gyg4LVgs

— NBC News (@NBCNews) February 9, 2021