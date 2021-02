Europol: Σύλληψη 10 υπόπτων στην Ευρώπη για ηλεκτρονική κλοπή 100 εκατ. δολαρίων

Πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια είχαν υπεξαιρέσει μέσω κρυπτονομισμάτων από διασημότητες 10 κυβερνοπειρατές που ανακοίνωσε ότι συνέλαβε η Europol.

Στην ανακοίνωσή της την Τετάρτη η Ευρωπαϊκή Αστυνομία αναφέρει ότι συνολικά οκτώ άτομα συνελήφθησαν την Τρίτη ως αποτέλεσμα διεθνούς έρευνας σχετικά με μια σειρά ηλεκτρονικών επιθέσεων σε βάρος θυμάτων υψηλού προφίλ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι συλλήψεις αυτές ακολούθησαν δύο ακόμη που είχαν λάβει χώρα σε Βέλγιο και Μάλτα και αφορούσε σε μέλη του ιδίου κυκλώματος.

Οι επιθέσεις που ενορχήστρωσε αυτή η εγκληματική οργάνωση είχε στοχεύσει σε χιλιάδες θύματα καθ’ όλο το 2020, περιλαμβανομένων διάσημων προσωπικοτήτων στο Ίντερνετ, στον αθλητισμό, στη μουσική κλπ. καθώς και των οικογενειών τους.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται ότι υπεξαίρεσαν από τα θύματα πάνω από 85 εκατομμύρια ευρώ από τα θύματά τους μέσω κρυπτονομισμάτων καθώς κατάφεραν να έχουν πρόσβαση στα κινητά τους τηλέφωνα (smartphone).

Οι συλλήψεις έρχονται ως επιστέγασμα ερευνών ενός έτους σε συνεργασία με τις εθνικές αστυνομικές αρχές σε Μεγάλη Βρετανία, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, Βέλγιο και Μάλτα υπό τον συντονισμό της Europol.

Εκτός από την κλοπή χρηματικών ποσών, οι κυβερνοπειρατές αποκόμιζαν και προσωπικές πληροφορίες, όπως τις επαφές των στόχων τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ήταν συνδεδεμένες με τις εφαρμογές στο Διαδίκτυο. Παράλληλα εισέρχονταν παρανόμως στους λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναρτώντας περιεχόμενο και στέλνοντας μηνύματα σαν να ήταν οι πραγματικοί ιδιοκτήτες των λογαριασμών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στο κύκλωμα συμμετείχαν 12 άτομα, άρα υπάρχουν δύο ακόμη που διαφεύγουν τη σύλληψη.

Με αφορμή την υπόθεση, η Europol δημοσίευσε βίντεο με οδηγίες στα αγγλικά για την προστασία των χρηστών έξυπνων κινητών τηλεφώνων από κυβερνοεπιθέσεις.

🤔How did the criminals gain access to the devices?

It’s called sim swapping and it works like this⤵️https://t.co/gPPndW0u0x

— Europol (@Europol) February 10, 2021