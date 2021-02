Κόκκινο ηλιοβασίλεμα πάνω από πάλλευκο τοπίο (βίντεο)

Μαγική είναι η στιγμή που μετά από μέρες χιονοθύελλας στις βορειοανατολικές ΗΠΑ τα σύννεφα ανοίγουν για να αποκαλύψουν ένα εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα.

Στο βίντεο που δημοσίευσε και το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC φαίνεται η εξοχή της Μασαχουσέτης, στην περιοχή Μπέρκσαϊρς, όπου το χιόνι έχει φτάσει να καλύψει και το ισόγειο των σπιτιών στον λόφο.

Την παράσταση όμως από το λευκό τοπίο κλέβει ο πορτοκαλοκόκκινος ουρανός στο ηλιοβασίλεμα που αλλάζει εντελώς το πάλλευκο τοπίο, προσδίδοντας πλούσιο χρώμα και φως πίσω από τα πυκνά σύννεφα που διαλύονται σιγά-σιγά. Γι’ αυτό και ο τίτλος της αμερικανικής ανάρτησης είναι «Μάτια στον ουρανό».

EYES TO THE SKIES: A surprise moment of calm comes after days of non-stop snow storms when the clouds clear to reveal a mesmerizing red sky sunset in The Berkshires, Massachusetts. https://t.co/5ol7YzSAx0 pic.twitter.com/maZSL6A17q

— ABC News (@ABC) February 11, 2021