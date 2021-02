Ορκίστηκε η κυβέρνηση Ντράγκι στη σκιά των περιοριστικών μέτρων

Στο προεδρικό μέγαρο Κυρηνάλιο και υπό ιδιαίτερες συνθήκες πραγματοποιήθηκε η ορκωμοσία της κυβέρνησης Ντράγκι, καθώς λόγω των μέτρων για μείωση της διασποράς του κορωνοϊού, για πρώτη φορά δεν παρέστησαν οι συγγενείς των υπουργών.

Παράλληλα, η διάρκεια της ορκωμοσίας ήταν λίγο μεγαλύτερη απ’ ότι συνηθιζόταν, διότι το χρυσό στυλό που χρησιμοποίησαν όλοι οι υπουργοί –αλλά και ο Μάριο Ντράγκι– μετά από κάθε υπογραφή, έπρεπε να απολυμανθεί με ιδιαίτερη προσοχή.

Τη νέα ιταλική κυβέρνηση συνθέτουν 23 υπουργοί, εκ των οποίων οκτώ είναι μάνατζερ και τεχνοκράτες και 15 στελέχη των πολιτικών δυνάμεων της χώρας.

«Ορκίζομαι ότι θα είμαι πιστός στην αβασίλευτη δημοκρατία, ότι θα σεβαστώ με εντιμότητα το Σύνταγμα και τους νόμους και ότι θα ασκήσω τα καθήκοντά μου, προς αποκλειστικό συμφέρον του έθνους», επανέλαβαν όλα τα μέλη της κυβέρνησης, ενώπιον του Ιταλού προέδρου.

Πριν από την τελετή ορκωμοσίας, ο νέος Ιταλός πρωθυπουργός, Μάριο Ντράγκι, είχε συνάντηση με τον πρόεδρο Σέρτζιο Ματαρέλα.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη θερμά, μέσω ανάρτησής του στο Τwitter, τον νέο πρωθυπουργό της Ιταλίας Μάριο Ντράγκι, ο οποίος ορκίστηκε σήμερα και ανέλαβε τα καθήκοντά του.

«Τα θερμότερα συγχαρητήρια στον πρωθυπουργό Μάριο Ντράγκι. Προσβλέπω σε μια παραγωγική συνεργασία, καθώς συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για την οικοδόμηση μιας ισχυρότερης ΕΕ και την περαιτέρω ενίσχυση των στενών δεσμών μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας» ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης στην ανάρτησή του.

Warmest congratulations to Prime Minister Mario Draghi. I look forward to a productive cooperation, as we continue to work towards building a stronger EU and enhancing even further the close ties between Greece and Italy. pic.twitter.com/XoMr2CVAXj

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) February 13, 2021