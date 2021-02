Παραλία γίνεται… παγοδρόμιο στη Σουηδία (βίντεο)

Ακόμη και για τα δεδομένα της Σουηδίας είναι σχετικά σπάνια η εικόνα μιας παγωμένης παραλίας, όπως αυτή που αιχμαλωτίζει ο φακός από ντρόουν και ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά και τηλεοπτικά.

Στην περιοχή Φριλέσας, στη νοτιοδυτική Σουηδία, ένας ήλιος με… δόντια φωτίζει την παραλία που έχει παγώσει τόσο ώστε οι κάτοικοι να κάνουν πατινάζ πάνω στο στρώμα πάγου που έχει σχηματιστεί.

Το ασπρογάλανο τοπίο του καθαρού ουρανού και του πάγου μαγεύει τα μάτια, αλλά και τα ζαλίζει χωρίς γυαλιά ηλίου.

Ο πάγος είναι τόσο παχύς που όχι μόνο αντέχει τους ανθρώπους που πατινάρουν πάνω του, αλλά επιτρέπει και άφθονο παιχνίδι, με ανθρώπους αλλά και σκύλους να απολαμβάνουν την παγωμένη θάλασσα, να τρέχουν και να πατινάρουν ενώ κάποιοι παίζουν και χόκεϊ.

UNITED SKATES: Incredible drone footage shows locals enjoying a natural ice rink when the beach freezes over to become a sheet of ice in Frillesas, Sweden. https://t.co/5sK4gyGFqU pic.twitter.com/PxECbQTd7l

— ABC News (@ABC) February 22, 2021