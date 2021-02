Σοβαρό τροχαίο για τον σπουδαίο γκόλφερ Τάιγκερ Γουντς

Σοβαρό τροχαίο είχε ο Τάιγκερ Γουντς, το βράδυ της Τρίτης (ώρα Ελλάδας), με το αυτοκίνητό του στην Καλιφόρνια.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας της Κομητείας του Λος Άντζελες ο 45χρονος ζωντανός θρύλος του γκολφ υπέστη σοβαρό τραυματισμό στα πόδια και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις εμπλοκής κι άλλου οχήματος, ενώ στο αυτοκίνητο δε βρισκόταν άλλο άτομο.

«Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο χειρουργειο και σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας», δήλωσε εκπρόσωπός του.

BREAKING: Tiger Woods transported to hospital with injuries following vehicle crash with “major damage,” LA County Sheriff’s Dept. says. pic.twitter.com/hxcGYAig8D

— MSNBC (@MSNBC) February 23, 2021