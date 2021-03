Κομισιόν: Το σύστημα Safety Gate κατά των επικίνδυνων προϊόντων Covid

Την ετήσια έκθεσή της σχετικά με το σύστημα Safety Gate δημοσίευσε σήμερα Τρίτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Πρόκειται για σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης της Ε.Ε. για επικίνδυνα καταναλωτικά προϊόντα, το οποίο συμβάλλει στην απόσυρση επικίνδυνων μη διατροφικών προϊόντων από την αγορά.

Σύμφωνα με την έκθεση, ο αριθμός των ενεργειών στις οποίες προβαίνουν οι αρχές σε συνέχεια προειδοποιήσεων αυξάνεται από έτος σε έτος, φθάνοντας τις 5. 377, έναντι 4. 477 το 2019.

The EU has the strongest consumer protection rules in the world.

A new report shows a record number of actions taken to protect Europeans from dangerous products in 2020.

9% alerts concerned products related to COVID-19, like unsafe masks or toxic disinfectants. #ProductSafety

