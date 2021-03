Προσάραξαν οι γόνδολες στη Βενετία (βίντεο)

Αντί του συνήθους προβλήματος υπερχείλισης των καναλιών στη Βενετία, τη φορά αυτή το πρόβλημα είναι το αντίστροφο… δηλαδή στέγνωσαν τα κανάλια και εξώκειλαν οι γόνδολες.

Η πτώση της στάθμης των υδάτων στην περιοχή ήταν τέτοια τις τελευταίες ημέρες ώστε οι εικόνες που καταγράφονται στην πόλη των ερωτευμένων να δείχνουν βάρκες, σκάφη και γόνδολες να έχουν κολλήσει στη λάσπη.

Τα κανάλια έχουν γίνει ρυάκια και τα πλεούμενα προσάραξαν λόγω της εντυπωσιακής αμπώτιδας, σε μια εικόνα που αντιστρέφει το μόνιμο πρόβλημα της Βενετίας, την πλημμύρα όταν φουσκώνει η θάλασσα της Αδριατικής.

Η εικόνα αυτή, που σε άλλες περιπτώσεις θα υποδήλωνε απόσυρση της θάλασσας ενόψει σεισμικού κύματος (τσουνάμι), δεν είναι τόσο συνηθισμένη στη Βενετία, αν και πρόκειται για την ευκαιρία που αναζητούν οι τοπικές αρχές κατά καιρούς για διερεύνηση τυχόν προβλημάτων στα κανάλια.

Water levels in Venice, Italy, have reached unusual lows in the past few days, leaving gondolas stuck in the mud.

The extremely low tide follows the city’s recent battles with destructive flooding. https://t.co/g8Z2NwJ7La pic.twitter.com/QObDYa4T0Z

— ABC News (@ABC) March 3, 2021