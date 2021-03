Προσγειώθηκε αλλά εξερράγη και ο τρίτος πύραυλος της Space X (βίντεο)

Την τύχη των δύο προηγούμενων πυραύλων της Space X, είχε και ο τρίτος το βράδυ της Τετάρτης στις ΗΠΑ, καθώς κατάφερε μεν να προσγειωθεί μετά τη δοκιμαστική του πτήση αλλά αμέσως μετά εξερράγη και αυτός.

Ο πύραυλος της εταιρείας του Έλον Μασκ εκτοξεύθηκε χωρίς πρόβλημα, πέταξε στον ουρανό για έξι λεπτά σε ύψος έως 10 χιλιομέτρων και μετά προσγειώθηκε όρθιος στην τσιμεντένια εξέδρα του στο Τέξας.

Ωστόσο ο θρίαμβος κράτησε λίγο, καθώς αμέσως μετά έγειρε ελαφρά στο πλάι, ξέσπασε φωτιά, πιθανόν από κάποια διαρροή μεθανίου, και έπειτα από οκτώ λεπτά εξερράγη διαλυόμενος στα εξ ων συνετέθη, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει δοθεί κάποια εξήγηση για την ακριβή αιτία. Τουλάχιστον υπήρξε μια μικρή πρόοδος, αφού στις δύο προηγούμενες δοκιμές στις 9 Δεκεμβρίου και 2 Φεβρουαρίου ο πύραυλος είχε συντριβεί στο έδαφος κατά την επιστροφή του.

Slow motion replay of the post landing #SN10 #explosion!

Congratulations on your win today @SpaceX @elonmusk

📹: @Erdayastronaut, thank you for everything you and your team do! pic.twitter.com/ImbGNG5a9h

— Billy Bryant (@BillyJBryant) March 4, 2021