Για νομικές ενέργειες κατά του Λονδίνου ετοιμάζονται οι Βρυξέλλες

Οι Βρυξέλλες ετοιμάζονται να καταφύγουν σε νομικές ενέργειες κατά της βρετανικής κυβέρνησης για τη μονομερή της απόφαση να αναβάλει την εφαρμογή της συμφωνίας εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σκέλος που αφορά στο εμπόριο με τη Βόρεια Ιρλανδία.

Η σχετική ανακοίνωση την Τετάρτη από τον Βρετανό υπουργό Ντέιβιντ Φροστ επεκτείνει τη λεγόμενη περίοδο χάριτος που συνίσταται στην καθυστέρηση εφαρμογής της συμφωνίας διευκόλυνσης του εμπορίου μεταξύ της Βόρειας Ιρλανδίας (που παραμένει στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά αναφορικά με τις εισαγωγές και εξαγωγές προϊόντων) και της Μεγάλης Βρετανίας.

Το Λονδίνο ισχυρίστηκε ότι η προσωρινή αναστολή της εφαρμογής της συμφωνίας επελέγη για το διάστημα που οριστικοποιούνται οι μόνιμες διευθετήσεις της.

Η ανακοίνωση την Τετάρτη, χωρίς μάλιστα πρότερη συνεννόηση, προκάλεσε εντονότατη αντίδραση από τις Βρυξέλλες, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κατηγορεί τη Βρετανία για υπαναχώρηση στις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τη συμφωνία για την απόσυρση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ και αφορούν στο να μην υπάρχει κανονικό («σκληρό») σύνορο μεταξύ της Βόρειας Ιρλανδίας και της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας.

Ο εκ των αντιπροέδρων της Κομισιόν Μάρος Σέφτσοβιτς είπε ότι η κίνηση του Λονδίνου αποτέλεσε μια «πολύ αρνητική έκπληξη», και σε συνέντευξή του στους Financial Times, τη φιλοευρωπαϊκή οικονομική εφημερίδα του Λονδίνου, ανακοίνωσε ότι η Επιτροπή άρχισε τη νομική διαδικασία μετά την καταστρατήγηση της συμφωνίας εκ μέρους της Βρετανίας.

«Αυτή τη στιγμή προετοιμαζόμαστε και θα συζητήσουμε τις κινήσεις μας πολύ σύντομα», δήλωσε ο κ. Σέφτσοβιτς, που είναι ο αρμόδιος Επίτροπος για την εφαρμογή της συμφωνίας του Brexit.

