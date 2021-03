Το φρίσμπι που σώζει ζωές (βίντεο)

Τη ζωή ενός ανηλίκου έσωσε στις ΗΠΑ ένα φρίσμπι-σωσίβιο, χάρη στο οποίο διασώστες κατάφεραν και τράβηξαν παιδί που παγιδεύτηκε σε μια τρύπα στον πάγο.

Οι αστυνομικοί έφτασαν σε παγωμένο ποτάμι, σε προχωρημένο σημείο του οποίου είχε παγιδευθεί ένας 12χρονος, πέφτοντας σε άνοιγμα που προκάλεσε με το βάρος του στον πάγο.

Κατάλληλα εξοπλισμένοι οι διασώστες, έβγαλαν τον… ιπτάμενο δίσκο της σωτηρίας: Πρόκειται για το ResQ, ένα σκληρό φρίσμπι με σκοινί αντοχής δεμένο πάνω του, που με την κατάλληλη χρήση καλύπτει απόσταση για την οποία οι… καουμπόιδες της Άγριας Δύσης θα ήταν περήφανοι εάν κάλυπταν με το περίφημο λάσο τους.

Το φρίσμπι έφτασε επιτυχώς στο παγιδευμένο παιδί, και οι πυροσβέστες της πολιτείας του Ουισκόνσιν τράβηξαν με όλη τους τη δύναμη από την ακτή της παγωμένου ποταμού παροτρύνοντας παράλληλα τον νεαρό: «Κράτα καλά φιλαράκο, προχώρα!»

TO THE RESCUE: Police body camera shows an officer throwing a ResQ Disc to pull a child to safety after they fell through the ice of the Wisconsin River. https://t.co/7CGXmI88jb pic.twitter.com/V7GmuejsoD

— ABC News (@ABC) March 8, 2021