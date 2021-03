Σφοδρή σύγκρουση τρένου με λεωφορείο (βίντεο)

Από θαύμα δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί κατά τη σύγκρουση τρένου με λεωφορείο στη Σουηδία, κοντά στην πόλη Γκέτεμποργκ, που συνέλαβε και κατέγραψε κάμερα.

Το λεωφορείο είχε μείνει ακινητοποιημένο σε σιδηροδρομική διάβαση, με αποτέλεσμα το διερχόμενο τρένο τη Δευτέρα να το εμβολίσει και να εκτροχιαστεί, όπως φαίνεται στο βίντεο που έχει κάνει τον γύρο του κόσμου.

Dramatic video captures the moment a train slams into a public bus stuck on a crossing.

Police said they were no serious injuries as the bus was empty at the time of the impact, while three train passengers received medical attention for bruising. https://t.co/qDRP0vL7dW pic.twitter.com/snTto0EBcv

— ABC News (@ABC) March 8, 2021