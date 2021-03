Κομισιόν: 200 εκατ. δόσεις των Pfizer – BioNTech στο β’ τρίμηνο

Σε συμφωνία για την παράδοση επιπλέον 10 εκατ. δόσεων εμβολίου κατά της Covid-19 κατέληξε η Κομισιόν με την Pfizer – BioNTech, επιταχύνοντας τη διαδικασία στο β’ τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Συμφωνήσαμε με την BioNTech – Pfizer για την πρόωρη παράδοση 10 εκατ. δόσεων στο β’ τρίμηνο. Ο συνολικός αριθμός των παραδοτέων δόσεων των Pfizer – BioNTech στο β’ τρίμηνο του 2021 να φθάσει σε πάνω από 200 εκατομμύρια. Δίνει στα κράτη-μέλη το περιθώριο ελιγμών και κάλυψης τυχόν κενών στις παραδόσεις», επεσήμανε η επικεφαλής των Βρυξελλών.

We agreed with @BioNTech_Group @pfizer on an accelerated delivery of 10 million doses for quarter 2.⁰

This will bring the total deliveries of this vaccine to 200 million doses for that quarter.⁰

It will give Member States room to manoeuvre and possibly fill gaps in deliveries. pic.twitter.com/abBr3lKUXc

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 16, 2021