Σκύλοι με 95% ποσοστό εντοπισμού του κορωνοϊού σε ανθρώπους (βίντεο)

Εντυπωσιακά ποσοστά επιτυχίας στην ανίχνευση του κορωνοϊού στους ανθρώπους έχουν τα σκυλιά που εκπαιδεύονται εδικά για τον σκοπό αυτό σε πολλά μέρη του κόσμου, όπως στο βίντεο αυτό που προέρχεται από τη μακρινή Ταϊλάνδη.

Μετά την ειδική εκπαίδευση που κάνει τα σκυλιά με την εκπληκτική τους όσφρηση να εντοπίζουν παθήσεις όπως ο καρκίνος, πλέον εκπαιδεύονται και για τον εντοπισμό του κορωνοϊού.

ON THE SCENT: Sniffer dogs are trained to detect coronavirus in a new study claiming to have an 95% accuracy rate at a university in Bangkok, Thailand. https://t.co/aIDjl7LRJj pic.twitter.com/Ziq46RPi5L

— ABC News (@ABC) March 18, 2021