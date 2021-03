Για προκατάληψη κατηγορούν τον Μπρετόν οι δημιουργοί του Sputnik V

Για προκατάληψη κατηγορούν τον Ευρωπαίο επίτροπο και επικεφαλής της Ομάδας Δράσης της ΕΕ για την παραγωγή εμβολίων, Τιερί Μπρετόν, οι παραγωγοί του ρωσικού εμβολίου για τον κορωνοϊό, επειδή δήλωσε ότι «η Ε.Ε. δεν έχει ανάγκη το Sputnik – V» και εκτίμησε ότι «η Μόσχα θα χρειαστεί ευρωπαϊκή βοήθεια».

Αναλυτικότερα, μιλώντας στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο TF1, χθες, ο Μπρετόν, διαβεβαίωσε ότι «οι Ευρωπαίοι δεν θα έχουν σε καμία περίπτωση ανάγκη το Sputnik V, με δεδομένο ότι άλλα εμβόλια έχουν λάβει έγκριση».

«Το Sputnik V είναι ένα συμπληρωματικό εμβόλιο, υπάρχουν 350 εκατομμύρια δόσεις«, σχολίασε ο Μπρετόν και πρόσθεσε ότι «οι Ρώσοι δυσκολεύονται πολύ να το παράξουν και αναμφίβολα θα χρειαστεί να τους βοηθήσουμε».

«Αν χρειαστεί να τους προσφέρουμε ένα ή δύο εργοστάσια για την παραγωγή του, γιατί όχι, όμως προς το παρόν προτεραιότητα στους Ευρωπαίους (…) αυτό θα το δούμε το δεύτερο εξάμηνοτου έτους», υπογράμμισε ο Ευρωπαίος επίτροπος.

Οι παραγωγοί του Sputnik V επέκριναν, με ανάρτησή τους στο Twitter, «τα νέα, προκατειλημμένα σχόλια» εναντίον ενός «σίγουρου και αποτελεσματικού εμβολίου, το οποίο έχει υποβληθεί προς έγκριση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ)».

«Οι προκαταλήψεις οδηγούν σε αποτυχίες. Και οι αποτυχίες του Μπρετόν είναι ξεκάθαρες για πολλούς ανθρώπους στην ΕΕ», έγραψαν στον επίσημο λογαριασμό του ρωσικού εμβολίου.

Another biased comment against safe and efficient Sputnik V by European Internal Market Commissioner Thierry Breton, the head of the EU Commission’s special vaccine task force. Biases lead to failures. And Breton’s failures are clear to many people in EU.https://t.co/mAYCTYERvh

— Sputnik V (@sputnikvaccine) March 21, 2021