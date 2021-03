Αγνοούμενοι από πυρκαγιά σε οίκο ευγηρίας στη Νέα Υόρκη (βίντεο)

Τουλάχιστον ένας πυροσβέστης φέρεται νεκρός, ενώ κάποιοι ηλικιωμένοι τρόφιμοι οίκου ευγηρίας αγνοούνται αφού το οίκημα που τους φιλοξενούσε παραδόθηκε στις φλόγες τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης στο Σπρινγκ Βάλι της Νέας Υόρκης.

Η οροφή του κτιρίου κατέρρευσε, και υπάρχουν φόβοι για παγιδευμένους τροφίμους, αν και ακόμη δεν είναι σαφές τι έχει συμβεί.

Ο πυροσβέστης αγνοείτο επί τουλάχιστον μία ώρα και θεωρείται πλέον ότι δεν επιβίωσε, ενώ άλλος πυροσβέστης υπέστη καρδιακή προσβολή και τραύματα κατά την κατάσβεση και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

Η πυροσβεστική δίνει πολύωρη μάχη με τις φλόγες ενώ δεν είναι γνωστό ακόμη τι προκάλεσε την πυρκαγιά, που φαίνεται στο παρακάτω βίντεο το οποίο ανήρτησε δημοσιογράφος του αμερικανικού δικτύου ABC.

Breaking news in Spring Valley, NY: A long-term care facility erupted in flames overnight. This is a massive, massive fire. We are working to learn the extent of the injuries. #abc7NY https://t.co/yQDitp7II5 pic.twitter.com/WBeZL4Osik

— Derick Waller (@wallerABC7) March 23, 2021