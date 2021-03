Στη Σύνοδο Κορυφής ο Μπάιντεν – Πρώτη επκοινωνία με Μητσοτάκη

Πρόσκληση -που έγινε δεκτή- προς τον Αμερικανό Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν να συμμετάσχει στην τηλεδιάσκεψη της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ξεκινά την Πέμπτη απηύθυνε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, σηματοδοτώντας με τον πιο συμβολικό τρόπο την πρόθεση της ΕΕ για μία νέα σελίδα στις σχέσεις της Ένωσης με τις ΗΠΑ.

Επιπλέον την Πέμπτη αναμένεται να υπάρξει και ιδιαίτερη επικοινωνία του Αμερικανού Προέδρου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γεγονός που -πέραν της αμιγώς διπλωματικής- προσλαμβάνει και ιδιαίτερη συμβολική σημασία δεδομένης της ημέρας (25η Μαρτίου) που πρόκειται να συμβεί.

Looking forward to welcome @POTUS at this week’s European Council meeting.

I have invited the President of the US to join our meeting for him to share his views on our future cooperation.

Time to rebuild our transatlantic alliance. pic.twitter.com/SCyEnUmfxb

— Charles Michel (@eucopresident) March 23, 2021