Ντέιβιντ Χάρις για επέτειο Επανάστασης: «Στέκομαι δίπλα στην Ελλάδα»

Μήνυμα για την επέτειο των 200 ετών από την Επανάσταση του 1821 έστειλε μέσω ανάρτησής του στο Twitter ο επικεφαλής της Αμερικανοεβραϊκής Επιτροπής (AJC) Ντέιβιντ Χάρις.

«Η Ελλάδα σημοτοδοτεί την 200η επέτειο του αγώνα της για ελευθερία απέναντι στην Οθωμανική κυριαρχία», αναφέρει στην ανάρτηση.

Greece marks 200th anniv. of its struggle for freedom from occupying Ottoman Turks:

I stand with 🇬🇷, as I have for decades.

I cherish its priceless gifts to our world.

I recall its heroism in WW2.

I value its US, NATO, EU & Israel ties.

I love its beauty, warmth & spirit.

