Σύγκρουση τρένων στην Αίγυπτο – Πληροφορίες για δεκάδες θύματα και τραυματίες

Δύο τρένα συγκρούστηκαν μεταξύ τους, στην περιοχή Σοχάγκ, σε απόσταση περίπου 500 χιλιομέτρων από το Κάιρο, στη νότια Αίγυπτο.

Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση της Αιγύπτου 32 άνθρωποι έχουν ανασυρθεί νεκροί και 66 έχουν τραυματιστεί.

Νωρίτερα, το υπουργείο Υγείας τη χώρας, έκανε λόγο για τουλάχιστον 50 τραυματίες.

Εικόνες από τα τοπικά δίκτυα δείχνουν τα βαγόνια που έχουν εκτροχιαστεί.

#BREAKING: Two trains collided in Sohag, Upper Egypt, resulting in derailing three passenger carriages. Injured people were reported.

— Egypt Today Magazine (@EgyptTodayMag) March 26, 2021