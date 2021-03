Οι ευχές του Αλ. Μπουρλά για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση

Μήνυμα για την επέτειο των 200 ετών από την Επανάσταση του 1821 έστειλε χθες μέσω ανάρτησής του στο Twitter ο ελληνικής καταγωγής διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά.

«Ως Έλληνας, αισθάνομαι χαρά για τη σημερινή ημέρα εορτασμού της Επανάστασης», αναφέρει στην αγγλική γλώσσα και στη συνέχεια, γράφοντας στα ελληνικά, προσθέτει «Χρόνια Πολλά! Ζήτω η 25η Μαρτίου!».

As a Greek native, I share in the joy of today’s bicentennial celebration of the Greek Revolution 🇬🇷 Χρόνια Πολλά! Ζήτω η 25η Μαρτίου!

— AlbertBourla (@AlbertBourla) March 25, 2021