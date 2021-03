Επιστήμονες: Θα χρειαστούν «νέα» εμβόλια σε διάστημα ενός έτους

Τα εμβόλια πρώτης γενιάς κατά της COVID-19 πιθανώς θα χρειάζονται τροποποιήσεις εντός ενός έτους για να είναι αποτελεσματικά κατά της νόσου σε παγκόσμια κλίμακα, σύμφωνα με έρευνα επιδημιολόγων, ιολόγων και ειδικών μολυσματικών ασθενειών, την οποία επικαλείται ο The Guardian.

Οι επιστήμονες τονίζουν εδώ και καιρό ότι απαιτείται μια παγκόσμια εμβολιαστική προσπάθεια για την ικανοποιητική εξουδετέρωση της απειλής της COVID-9, λόγω των μεταλλάξεων του ιού – ορισμένες εκ των οποίων είναι πιο μεταδοτικές, θανατηφόρες και πιο ανθεκτικές στα εμβόλια.

Η πρόβλεψη πως θα απαιτηθούν «νέα», ενισχυμένα εμβόλια εντός ενός έτους ή και λιγότερο προέρχεται από τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων, σύμφωνα με το People’s Vaccine Alliance, έναν συνασπισμό οργανώσεων όπως η Διεθνής Αμνηστία, η Oxfam και η UNAIDS, που πραγματοποίησαν έρευνα σε 77 επιστήμονες από 28 χώρες, σύμφωνα με το βρετανικό μέσο.

Η χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη σε πολλές χώρες θα καθιστούσε πιο πιθανή την εμφάνιση ανθεκτικών σε εμβόλια μεταλλάξεων, δήλωσε το 88% των ερωτηθέντων, οι οποίοι εργάζονται σε ιδρύματα όπως: Johns Hopkins, Yale, Imperial College, London School of Hygiene & Tropical Medicine και Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου.

Όπως ανέφερε ο αναπληρωτής καθηγητής επιδημιολογίας στο Πανεπιστήμιο Yale, Γκρεγκ Γκονσάλβες, νέες μεταλλάξεις προκύπτουν καθημερινά. «Αν δεν εμβολιάσουμε τον κόσμο, αφήνουμε τον “αγωνιστικό χώρο” ανοιχτό σε όλο και περισσότερες μεταλλάξεις, οι οποίες θα μπορούσαν να δημιουργήσουν παραλλαγές που θα ενδέχεται να διαφεύγουν από τα τρέχοντα εμβόλια, απαιτώντας ενισχυμένες δόσεις για την αντιμετώπισή τους» πρόσθεσε.

