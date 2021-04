Περαστικοί σώζουν οικογένεια από φλεγόμενο διαμέρισμα (βίντεο)

Σωτήρια ήταν η παρέμβαση ορισμένων «Καλών Σαμαρειτών» σε γειτονιά της Νάντης, στη Γαλλίας, αφού σκαρφάλωσαν και διέσωσαν οικογένεια που το διαμέρισμά της καιγόταν.

Περαστικοί είδαν τις φλόγες να βγαίνουν από πολυκατοικία στη γαλλική πόλη στις όχθες του Ατλαντικού και έσπευσαν να βοηθήσουν. Επρόκειτο προφανώς για μια παρέα νεαρών μεταναστών, που ανέλαβαν να σώσουν από τις φλόγες μια οικογένεια προτού καταφθάσει η πυροσβεστική.

Έριξαν στρώματα στο έδαφος μήπως πηδήξουν κάτω οι παγιδευμένοι στο διαμέρισμα, με τον πανικόβλητο πατέρα της οικογένειας να ρίχνει από το μπαλκόνι στα στρώματα το τυλιγμένο σε κουβέρτα έξι μηνών παιδί του.

Το βίντεο που μαγνητοσκόπησε με κινητό τηλέφωνο η σύζυγος ενός από τους νεαρούς δείχνει τουλάχιστον πέντε άνδρες να έχουν σκαρφαλώσει μέχρι το μπαλκόνι του τρίτου ορόφου σχηματίζοντας μια κάθετη ανθρώπινη αλυσίδα.

TO THE RESCUE: This group of bystanders is being praised for banding together to help save a family from a burning apartment building in France. https://t.co/9nEMjL5kwa pic.twitter.com/lRMI4Dm1Pc

— ABC News (@ABC) April 1, 2021