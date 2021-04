Εμβόλιο Pfizer – BioNTech: Αποτελεσματικό κατά 91% και έξι μήνες μετά – Kαλύπτει και τη νοτιοαφρικανική μετάλλαξη

Κοντά στο 91% κυμαίνεται η αποτελεσματικότητα του εμβολίου των Pfizer και BioNTech, όσον αφορά την αποτροπή μόλυνσης της Covid-19, σύμφωνα με ανανεωμένα στοιχεία έρευνας στην οποία συμμετείχαν και εμβολιασμένοι σε βάθος έξι μηνών.

Όπως τονίζεται, το εμβόλιο εμφάνισε επίσης 100% αποτελεσματικότητα μεταξύ των συμμετεχόντων στη Νότια Αφρική, όπου η εγχώρια μετάλλαξη (που έχει επεκταθεί και σε πολλά κράτη ανά τον κόσμο), κυριαρχεί. Διευκρινίζεται, πάντως, πως ο αριθμός των εν λόγω συμμετεχόντων στο σύνολο της έρευνας ήταν σχετικά μικρός (800 άτομα).

Παρότι η συνολική αποτελεσματικότητα του εμβολίου ανέρχεται σε 91,3% και είναι χαμηλότερη από την αρχικά ανακοινωθείσα – 95% τον Νοέμβριο – έπειτα από κλινική δοκιμή επί 44.000 ατόμων, έκτοτε σειρά μεταλλάξεων του ιού έχει κυριαρχήσει σε διάφορες περιοχές του κόσμου.

Σχολιάζοντας τα νέα αποτελέσματα που είδα το φως τη δημοσιότητας, ο CEO της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά, τόνισε πως τα καινούργια στοιχεία, που περιλαμβάνουν δεδομένα για περισσότερα από 12.000 άτομα πλήρως εμβολιασμένα εδώ και τουλάχιστον έξι μήνες, θέτουν τις δύο εταιρείες σε θέση να αιτηθούν πλήρη αδεία από την αμερικανική ρυθμιστική αρχή.

Το εμβόλιο έχει εγκριθεί μέχρι στιγμής για επείγουσα χρήση από την αμερικανική FDA.

Επεσήμανε, δε, ότι τα δεδομένα επιβεβαιώνουν την υψηλή αποτελεσματικότητα και το ευνοϊκό προφίλ ασφάλειας του εμβολίου.

The data also showed the vaccine was 100% effective against severe #COVID19 as defined by @CDCgov and 95.3% effective against severe COVID-19 as defined by @US_FDA. Very reassuring news. (2/4)

— AlbertBourla (@AlbertBourla) April 1, 2021