Το απρόσμενο δώρο στον μπόμπιρα που χαιρετά τα φορτηγά (βίντεο)

Απροσδόκητο δώρο από τους οδηγούς φορτηγών συγκεκριμένης εταιρίας μεταφορών που χαιρετά καθημερινά έλαβε ένας δίχρονος μπόμπιρας στην Καλιφόρνια.

Ο μικρός Μάρκο Ελισόνδο έσπευδε να σηκώσει το χέρι του και να χαμογελάσει στους οδηγούς των σκούρων φορτηγών της εταιρίας, σαν να είχε ιδιαίτερη συμπάθεια στα χαρακτηριστικά οχήματα αυτά.

Η εικόνα αυτή μόνο απαρατήρητη δεν πέρασε από τους επαγγελματίες οδηγούς, οι οποίοι συμφώνησαν να μαζέψουν το απαραίτητο χρηματικό ποσό για να δωρίσουν στον ισπανόφωνο πιτσιρίκο ένα αυτοκινητάκι στα χρώματα της εταιρίας και με το λογότυπό της.

Επιπλέον του χάρισαν κι ένα διαφημιστικό αρκουδάκι με το ίδιο λογότυπο καθώς και στολή της εταιρίας στο μέγεθός του.

Όπως εξήγησε στην πρωινή εκπομπή «Good Morning America», του αμερικανικού δικτύου ABC, η μητέρα του μικρού, η Κλαρίσα Αλκάσαρ, από τον περασμένο Δεκέμβριο όποτε περνούσε φορτηγό της εταιρίας μπροστά από το σπίτι τους ο Μάρκο έτρεχε στο παράθυρο και φώναζε «ουάου». Αυτό δε συνέβαινε με άλλα φορτηγά.

UPS drivers surprise toddler with his own, mini delivery truck! https://t.co/5T7SGPzSOv pic.twitter.com/ftsdtfWfTO

— Good Morning America (@GMA) April 1, 2021