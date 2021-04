ΗΠΑ: Συναγερμός στο Καπιτώλιο – Νεκρός ο ύποπτος και ένας αστυνομικός (εικόνες – βίντεο)

Οι δρόμοι γύρω από το Καπιτώλιο και τα γραφεία του Κογκρέσου στις ΗΠΑ έχουν αποκλειστεί, ενώ στην περιοχή υπάρχει ισχυρή αστυνομική παρουσία, καθώς ένας οδηγός παρέσυρε με όχημα δύο αστυνομικούς, σκοτώνοντας τον έναν από τους δύο.

Όπως μεταδίδουν το Associated Press και το CNN, ο οδηγός είναι επίσης νεκρός, αφότου δέχθηκε πυρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση.



Φωτ. Twitter/ @Complex

National Guard now deployed around the US Capitol after car rams barrier at least one person shot, two officers injured. @nbcwashington pic.twitter.com/DxYqkEuq7m — Mark Segraves (@SegravesNBC4) April 2, 2021

Δεκάδες αυτοκίνητα της αστυνομίας, με διακριτικά και χωρίς, έσπευσαν στο κτίριο του Καπιτωλίου. Όλοι οι δρόμοι που οδηγούν στο συγκρότημα έχουν αποκλειστεί από την αστυνομία.

BREAKING – Multiple US Capitol police officers have been shot according to the radio. More police units rush to the complex.pic.twitter.com/t2hmyh0aYP — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) April 2, 2021

Επιπλέον, ένα ελικόπτερο φάνηκε να πετά πάνω από την περιοχή, ενώ δόθηκε εντολή στους περαστικούς να απομακρυνθούν από το σημείο. Βίντεο που κυκλοφόρησαν, φαίνεται να δείχνουν δύο άτομα πάνω σε φορεία να τοποθετούνται σε ασθενοφόρα.



Φωτ. Twitter/ @Complex

Σημειώνεται ότι η αστυνομία του Καπιτωλίου ανακοίνωσε μέσω Twitter ότι θα προχωρήσει εντός ολίγου σε ενημέρωση για το περιστατικό.

.@ABC NEWS SPECIAL REPORT: Officers injured, “suspect is in custody” amid incident at U.S. Capitol, Capitol Police says. Watch live: https://t.co/1sEZx21p0c — ABC News (@ABC) April 2, 2021

Οι αρχές είχαν ξεκινήσει μόλις τις προηγούμενες δύο εβδομάδες να απομακρύνουν τον φράχτη από αγκαθωτό σύρμα που στήθηκε γύρω από την περιοχή του Καπιτωλίου μετά από την εισβολή στις 6 Ιανουαρίου από υποστηρικτές του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Με πληροφορίες από Reuters