Σεισμός 5,8 Ρίχτερ στη Νέα Ζηλανδία

Σεισμός μεγέθους 5,8 Ρίχτερ σημειώθηκε κοντά στην ανατολική ακτή του Βορείου Νησιού, στη Νέα Ζηλανδία, σύμφωνα με εκτίμηση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC).

Το εστιακό βάθος εκτιμάται στα 30 χιλιόμετρα.

Felt #earthquake M5.8 strikes 157 km NE of Tolaga Bay (New Zealand) 18 min ago. Please report to: https://t.co/O6OJp3noRM pic.twitter.com/m4hUDhiqku

— EMSC (@LastQuake) April 5, 2021