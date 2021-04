Διχασμός στους Ρεπουμπλικανούς σχετικά με τον εμβολιασμό (βίντεο)

Σοβαρός διχασμός για το θέμα των εμβολίων, με σπόρο που έχει βάλει και ο τέως πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, βασανίζει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα στις ΗΠΑ, απειλώντας όχι μόνο την ενότητα του ηττημένου κόμματος στις εκλογές του Νοεμβρίου αλλά και τη διαδικασία εμβολιασμού στη χώρα με τους περισσότερους νεκρούς από τον κορωνοϊό.

Σε πρόσφατη δημοσκόπηση του πρακτορείου Associated Press, ενώ το 17% των Δγμοκρατικών ψηφοφόρων απάντησε ότι πιθανόν ή σίγουρα δεν πρόκειται να εμβολιαστεί, το ποσοστό αυτό ανεβαίνει στο 42% μεταξύ των Ρεπουμπλικανών ψηφοφόρων. Είναι δε ακόμη υψηλότερο στις πιο «σκληρές» ρεπουμπλικανικές πολιτείες, όπως στα μεσοδυτικά της χώρας όπου ο τέως πρόεδρος είχε συμπαγή υποστήριξη.

Δεν είναι τυχαίο ότι ο επικεφαλής λοιμωξιολόγος των ΗΠΑ, Δρ Άντονι Φάουτσι κάλεσε δημοσίως τον κ. Τραμπ να ζητεί συνεχώς από τους οπαδούς του να εμβολιαστούν.

Παρότι η ζήτηση για εμβόλια εξακολουθεί στο σύνολο των ΗΠΑ να είναι υπέρτερη της προσφοράς, σε κάποιες πολιτείες σημειώνεται επιβράδυνση στον ρυθμό εγγραφών των πολιτών που θέλουν να εμβολιαστούν, προκαλώντας ανησυχία στις υγειονομικές αρχές. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μια ολοένα και μεγαλύτερη κομματική διάσταση στην επιβράδυνση αυτή, αφού οι ψηφοφόροι των Δημοκρατικών είναι ολοένα και πιο διατεθειμένοι να εμβολιαστούν

Μιλώντας στο Κεντάκι τη Δευτέρα ο επικεφαλής των Ρεπουμπλικανών στη Γερουσία Μιτς Μακόνελ κατακεραύνωσε τους αρνητές εντός του κόμματος, δηλώνοντας ότι πρέπει να ανέλθει το ποσοστό των εμβολιασθέντων στο 75% του ενήλικού πληθυσμού για να επιτευχθεί το τείχος ανοσίας που χρειάζεται, άρα απαιτείται η μέγιστη δυνατή συμμετοχή και των Ρεπουμπλικανών ψηφοφόρων.

«Είδα σε κάποιο πρόγραμμα την περασμένη εβδομάδα ότι παραδόξως κάποιοι Ρεπουμπλικανοί φαίνονται απρόθυμοι να εμβολιαστούν. Κι εγώ Ρεπουμπλικανός είμαι και λέω σε όλους: Αυτό το εμβόλιο πρέπει να το κάνουμε», είπε με αυστηρό ύφος ο βετεράνος πολιτικός, όπως φαίνεται και στο παρακάτω οπτικό υλικό από το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC.

