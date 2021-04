«Καθαρά» μηνύματα Ε.Ε. στην Άγκυρα

Μηνύματα για τη στάση της Άγκυρας στο ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στο μεταναστευτικό, αλλά και κατά των μονομερών ενεργειών της Τουρκίας έναντι τόσο της Ελλάδας όσο και της Κύπρου, έστειλε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν από την Άγκυρα, μετά τη συνάντηση που είχε -μαζί με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ– με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Αναφερόμενη στο μεταναστευτικό που αποτέλεσε ένα από τα κύρια θέματα των συζητήσεων με τον πρόεδρο της Τουρκίας, είπε ότι η δήλωση Ε.Ε.-Τουρκίας του 2016 παραμένει ισχυρή και αναμένουμε από την Τουρκία να τηρήσει τις δεσμεύσεις της που περιλαμβάνουν την πρόληψη παράνομων αναχωρήσεων καθώς και την επανεκκίνηση επιστροφών από τα ελληνικά νησιά στην Τουρκία χωρίς καμία καθυστέρηση.

«Ήρθαμε στην Τουρκία για να δώσουμε μια ώθηση στις σχέσεις μας και απ’ αυτή την άποψη είχαμε μια ενδιαφέρουσα συνομιλία με τον πρόεδρο Ερντογάν», είπε η πρόεδρος της Επιτροπής, δίνοντας το κλίμα της συνάντησης, κατά την οποία συζητήθηκαν σε βάθος τέσσερις τομείς θεμάτων, «στα οποία η Ε.Ε. και η Τουρκία θα έχουν αμοιβαίο όφελος αν συνεργαστούν».

Today @eucopresident Michel and I clearly underlined in the talks that respect for fundamental rights and the rule of law are crucial for the EU. This must be an integral part of our relationship. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 6, 2021

Ο πρώτος τομέας είναι η ενίσχυση των οικονομικών δεσμών. Η Ε.Ε. είναι ο πρώτος εταίρος της Τουρκίας στις εξαγωγές και τις εισαγωγές, οι ευρωπαϊκές εταιρίες είναι σοβαρή πηγή επενδύσεων στην Τουρκία.

Ως προς την Τελωνειακή Ένωση η πρόεδρος της Κομισιόν είπε ότι «για να ενισχύσουμε περαιτέρω το εμπόριο πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες που αναμφίβολα έχουμε στην εφαρμογή της τελωνειακής ένωσης» και προσέθεσε ότι «θα εργαστούμε για να εκσυγχρονίσουμε το πλαίσιο της τελωνειακής ένωσης που είναι μοναδικό, με καινοτόμο τρόπο αλλά να ενισχύσουμε επίσης τη συνεργασία μας στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα εστιάζοντας στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση».

Ως δεύτερο τομέα συζήτησης ανέφερε τον διάλογο υψηλού επιπέδου. Με πρώτο θέμα την κλιματική αλλαγή και τις συνέπειές της και τη δημόσια υγεία, σχετικά με την οποία συζήτησαν για την πρόοδο των εμβολιασμών, τις μεταλλάξεις αλλά και το ψηφιακό πιστοποιητικό.

Τρίτο αντικείμενο συζήτησης, σύμφωνα με την κ. φον ντερ Λάιεν είναι η ανεύρεση τρόπων εκ μέρους της Κομισιόν για την ενίσχυση των επαφών μεταξύ των λαών και για την κινητικότητα. Σημείωσε δε τη συμμετοχή της Τουρκίας σε ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως το Erasmus+ και το Horizon που αποδείχθηκαν πολύ χρήσιμα στο παρελθόν και όπως τόνισε «θέλουμε να τα επεκτείνουμε τα προσεχή χρόνια προς όφελος και των δύο».

Κρίσιμης σημασίας η επανεκκίνηση επιστροφών από τα ελληνικά νησια

Ο τέταρτος τομέας συζήτησης αφορούσε τους πρόσφυγες και εν γένει το μεταναστευτικό. Η Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας του 2016 παραμένει σε ισχύ, είπε η πρόεδρος της Επιτροπής, με θετικά αποτελέσματα, αλλά προσέθεσε ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί το trafficking και το λαθρεμπόριο. Στο σημείο αυτό αναφέρθηκε στις υποχρεώσεις της Τουρκίας, λέγοντας ότι αναμένουμε από την Τουρκία να τηρήσει τις δεσμεύσεις της περιλαμβανομένης της πρόληψης παράνομων αναχωρήσεων καθώς και την επανεκκίνηση επιστροφών από τα ελληνικά νησιά στην Τουρκία χωρίς καμία καθυστέρηση.

«Αυτό για μας είναι κρίσιμης σημασίας και θα είναι ένα σημαντικό δείγμα καλής θέλησης ότι η συνεργασία μας στο μεταναστευτικό λειτουργεί», είπε χαρακτηριστικά.

We discussed possible enhanced cooperation: • Stronger economic ties

• Modernised Customs Union

• Better cooperation in migration management based on the EU-Turkey statement But for this Turkey must respect international human rights rules & standards to which it committed pic.twitter.com/dg1mehEjYc — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 6, 2021

Από την πλευρά μας, τόνισε, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους πρόσφυγες προκειμένου να καλύπτουν τις βασικές ανθρώπινες ανάγκες, με την εκπαίδευση και την υγεία να αποτελούν προτεραιότητες αλλά και προκειμένου να δοθούν καλύτερες ευκαιρίες για τη ζωή των προσφύγων. «Δεσμεύομαι να συνεχίσω τη χρηματοδότηση της Ε.Ε. γι’ αυτά τα θέματα και η στήριξή μας είναι ένδειξη αλληλεγγύης προς την Τουρκία και επένδυση προς την σταθερότητα», είπε επίσης η κ. φον ντερ Λάιεν, προσθέτοντας ότι αυτά απασχολούν και άλλες χώρες, όπως ο Λίβανος και η Ιορδανία την οποία θα επισκεφθεί απόψε προκειμένου να συζητήσει με τον Ιορδανό βασιλιά. Η Ευρωπαία αξιωματούχος δεσμεύτηκε επίσης ότι η Κομισιόν θα κάνει σύντομα πρόταση με βάση αυτές τις αρχές.

Η αναφορά για τις μονομερείς ενέργειες κατά Ελλάδας και Κύπρου

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσαν τόσο η πρόεδρος της Επιτροπής όσο και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για τις οποίες εξέφρασαν «βαθιά ανησυχία».

«Υπογράμμισα πολύ καθαρά ότι ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων και το κράτος δικαίου είναι κρίσιμης σημασίας για την Ε.Ε. Αυτό αποτελεί μέρος της σχέσης μας και πρέπει να γίνονται σεβαστοί οι διεθνείς κανόνες για τα ανθρώπινα δικαιώματα όπως η χώρα έχει δεσμευτεί ως ιδρυτικό μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης», είπε για το θέμα η πρόεδρος της Κομισιόν και έκανε ιδιαίτερη μνεία για την αποχώρηση της Τουρκίας από τη Συνθήκη της Κωνσταντινούπολης που αφορά την προστασία των γυναικών και των παιδιών από τη βία.

«Αυτό είναι λάθος σημάδι αυτή τη στιγμή», είπε και προσέθεσε κλείνοντας τη δήλωσή της ότι η Ε.Ε. δεν θα σταματήσει να επισημαίνει τις αρνητικές εξελίξεις και αυτό ισχύει και «για τις μονομερείς πράξεις έναντι των κρατών μελών της Ε.Ε. όπως είναι η Ελλάδα και η Κύπρος».

🗨️@vonderleyen:

Καλή πρώτη συνάντηση με τον Πρόεδρο @RTErdogan

Η Τουρκία έχει δείξει ενδιαφέρον να επανασυνδιαλλαγεί με την ΕΕ με εποικοδομητικό τρόπο. Είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε για μια νέα δυναμική στη σχέση μας πριν από το #EUCO τον Ιούνιο. https://t.co/Gk0mYfRlUR — Ευρωπαϊκή Επιτροπή 🇪🇺 (@EEAthina) April 6, 2021

«Προσβλέπουμε τέλος σε μια έντιμη συνεργασία και αυτό σημαίνει ότι μας επιτρέπει να ενισχύσουμε ότι μας φέρνει πιο κοντά αλλά για να είμαστε πολύ ειλικρινείς να αντιμετωπίσουμε και τι μας χωρίζει», είπε η κ. φον ντερ Λάιεν προσθέτοντας μια νότα αισιοδοξίας ότι «επιθυμούμε να πάμε μπροστά για καλύτερες σχέσεις στο μέλλον αλλά είμαστε στην αρχή αυτού του δρόμου».

Σαρλ Μισέλ: Η Ε.Ε. θέλει σταθερό και ασφαλές περιβάλλον στην Αν. Μεσόγειο

Απλώνουμε το χέρι μας με τη θετική μας ατζέντα και είναι στο χέρι της Τουρκίας να αδράξει αυτή την ευκαιρία με σταθερό και ισχυρό τρόπο, είπε από την πλευρά του ο Σαρλ Μισέλ, εκφράζοντας την προσδοκία να καταγραφεί πρόοδος στη σύνοδο του Ιουνίου.

Recent de-escalation must be sustained and enhanced. We have told @RTErdogan the EU is ready to put a concrete and positive agenda on the table. Our engagement will be progressive, proportional and reversible. We hope Turkey will seize this window of opportunity. pic.twitter.com/CR9xnqoaJJ — Charles Michel (@eucopresident) April 6, 2021

Ο κ. Μισέλ αναφέρθηκε στην Αν. Μεσόγειο λέγοντας ότι η Ε.Ε. θέλει σταθερό και ασφαλές περιβάλλον στην περιοχή και αμοιβαία επωφελή και θετική σχέση με την Τουρκία. Καλωσόρισε τις διερευνητικές επαφές μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας καθώς και την επικείμενη συνάντηση του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών στην Τουρκία

Αναφερόμενος στις συζητήσεις για τα περιφερειακά θέματα είπε ότι οι διαφορές παραμένουν αλλά αναδύονται νέες ευκαιρίες για ειρήνη και σταθερότητα και ιδίως στη Λιβύη. «Στείλαμε ένα κρίσιμο μήνυμα σχετικά μ’ αυτό, όλα τα ξένα στρατεύματα πρέπει να αποχωρήσουν από το λιβυκό έδαφος», είπε ο κ. Μισέλ.

🔴 LIVE now: Watch my press conference together with Commission President @vonderleyen after our meeting with Turkish President Recep Tayyip Erdoğan @rterdogan https://t.co/KYMf17tUg3 — Charles Michel (@eucopresident) April 6, 2021

Τι αναφέρουν πηγές της Ε.Ε.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξήγησαν στον Ταγίπ Ερντογάν την ισορροπημένη πρόταση της Ε.Ε., για μια προοδευτική, αναλογική και αναστρέψιμη ατζέντα, αναφέρει πηγή της Ε.Ε. Μπορεί να τεθεί επί τάπητος, σημειώνει η ίδια πηγή, υπογραμμίζοντας ότι αυτό θα συμβεί εάν συνεχιστεί η αποκλιμάκωση και η Τουρκία λάβει περαιτέρω θετικά μέτρα.

Παράλληλα, όπως σημειώνει η πηγή, οι επικεφαλής της Ε.Ε. εξήγησαν τη σημασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων των γυναικών, της ελευθερίας του λόγου και της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης. Χωρίς βελτίωση σε αυτούς τους τομείς, δεν θα υπάρξει αποδοχή από τα κράτη μέλη και την κοινή γνώμη για θετική ατζέντα, επισημαίνεται.

Το πρωί, o πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου συναντήθηκε με εκπροσώπους της Ύπατης Αρμοστείας, του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, των Γυναικών των Ηνωμένων Εθνών, της UNICEF και του Αναπτυξιακού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών στην Τουρκία. Ενημέρωσαν τον πρόεδρο για την κατάσταση των δικαιωμάτων των γυναικών μετά την απόσυρση της Τουρκίας από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης αλλά και σχετικά με την κατάσταση των προσφύγων.

Τέλος, ο Σαρλ Μισέλ είχε συνάντηση με τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Τουρκία. Οι ΗΠΑ και η Ε.Ε. ευθυγραμμίζονται πλήρως με την ανάγκη για ένα σταθερό και ασφαλές περιβάλλον στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και για μια θετική και αμοιβαία επωφελή σχέση μεταξύ Ε.Ε. και Τουρκίας, ανέφερε πηγή της Ε.Ε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ