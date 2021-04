Κορωνοϊός: Η Βρετανία επισπεύδει τους εμβολιασμούς με Moderna

H Βρετανία αρχίζει από την Τετάρτη τους εμβολιασμούς με το σκεύασμα της Moderna, δύο εβδομάδες νωρίτερα από ό,τι προγραμματιζόταν, εν μέσω αντιδικιών στην Ευρώπη για το βασικό εμβόλιο του βρετανικού προγράμματος, αυτό της AstraZeneca, αλλά και έλλειψης δόσεων για τις ανάγκες του Απριλίου.

Ο υπουργός Υγείας Ματ Χάνκοκ δήλωσε ότι οι εμβολιασμοί με το αμερικανικό σκεύασμα θα ξεκινήσουν από τη δυτική Ουαλία και θα επεκταθούν άμεσα σε όλη τη χώρα.

Πρόκειται για το τρίο εμβόλιο που μοιράζεται στη Βρετανία, ύστερα από εκείνα της Pfizer/BioNTech και της AstraZeneca, με το Λονδίνο να έχει παραγγείλει 17 εκατ. δόσεις από τη Moderna.

Παρά τις καθυστερήσεις στις παραδόσεις εμβολίων τον Απρίλιο, η βρετανική κυβέρνηση επιμένει ότι η πορεία προς τον στόχο του εμβολιασμού όλων των ενηλίκων πολιτών έως τα τέλη Ιουλίου συνεχίζεται κανονικά.

Ήδη από τον περασμένο μήνα το Εθνικό Σύστημα Υγείας στην Αγγλία έχει προειδοποιήσει για «σημαντική ελάττωση» των διαθέσιμων εμβολίων για τον Απρίλιο, κάτι που σημαίνει ότι οι ηλικιωμένοι που περιμένουν τη δεύτερη δόση θα πρέπει να πάρουν προτεραιότητα έναντι των νεότερων που περιμένουν για την πρώτη τους δόση – όπως δηλαδή συμβαίνει και στην Ελλάδα.

Ήδη τρεις στους πέντε ενηλίκους στη Βρετανία έχουν λάβει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου, σύμφωνα με τον κ. Χάνκοκ, με εντυπωσιακά αποτελέσματα στον περιορισμό της μετάδοσης του κορωνοϊού.

Fantastic that 3 in 5 adults have now been vaccinated across the UK 🇬🇧

Thank you to everyone involved in the vaccine roll-out – we’re making great strides in our national effort. pic.twitter.com/XgDnfDRaec

— Matt Hancock (@MattHancock) April 6, 2021