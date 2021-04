Το σχόλιο της Κομισιόν για το διπλωματικό ατόπημα της Άγκυρας κατά Φον ντερ Λάιεν

Η εμπειρία του διπλωματικού ατοπήματος της Άγκυρας εις βάρος της προέδρου της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, «όξυνε την εστίασή» της στο ζήτημα των δικαιωμάτων των γυναικών και της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Έρικ Μαμέρ, αναφερόμενος στο βίντεο με την επικεφαλής της Κομισιόν να στέκεται όρθια μπροστά στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ και τον Τούρκο πρόεδρο, Ταγίπ Ερντογάν, καθώς δεν είχε προβλεφθεί θέση για εκείνη στην αίθουσα συσκέψεων στο προεδρικό μέγαρο της Τουρκίας.

Ο κ. Μαμέρ υπογράμμισε ότι η πρόεδρος της Κομισιόν είναι «ισότιμη στο πρωτόκολλο» με τον πρόεδρο Μισέλ, προτίμησε όμως να εστιάσει στην ουσία.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η κ. Φον ντερ Λάιεν ζήτησε από την ομάδα της να διασφαλίσει ότι στο μέλλον δεν θα επαναληφθεί κάτι τέτοιο. «Θα γίνουν οι απαραίτητες επαφές με όσους εμπλέκονται» στην παραβίαση του πρωτοκόλλου, συμπλήρωσε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν.

Η αμήχανη στιγμή που σημειώθηκε χθες, κατά την επίσκεψη των Ευρωπαίων επικεφαλής στην Άγκυρα προκάλεσε -σύμφωνα με τη Washington Post- διπλωματική αναταραχή.

Στο βίντεο φαίνονται ο κ. Μισέλ και ο κ. Ερντογάν να κάθονται στις δύο πολυθρόνες, ενώ η κ. Φον ντερ Λάιεν στέκεται όρθια και αμήχανη, κοιτάζοντάς τους και χωρίς να γνωρίζει πού θα καθίσει η ίδια.

