Κομισιόν για εμβόλιο AstraZeneca: Ανάγκη για συντονισμό στην Ε.Ε.

«Πρέπει να μιλάμε με μια φωνή σε ολόκληρη την Ε.Ε., προκειμένου να βελτιώσουμε την εμπιστοσύνη του κοινού στους εμβολιασμούς», δήλωσε η Ευρωπαία επίτροπος Υγείας, Στέλλα Κυριακίδου, με φόντο την κοινή συνεδρίαση των υπουργών Υγείας των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έπειτα από το πόρισμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το εμβόλιο της AstraZeneca.

Η κ. Κυριακίδου υπογράμμισε πως είναι απαραίτητο να ακολουθηθεί μια συντονισμένη προσέγγιση σε όλη την Ε.Ε.

Επεσήμανε, δε, ότι οι αποφάσεις για την προμήθεια εμβολίων πρέπει να βασίζονται στην επιστήμη, με την ασφάλεια των πολιτών να βρίσκεται στο επίκεντρο.

The AstraZeneca experience shows that our pharmacovigilance system works. But is essential that we follow a coordinated approach across the 🇪🇺.

We must speak with one voice across the EU to improve public trust in vaccinations.

— Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) April 7, 2021