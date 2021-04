Βρετανία και ΗΠΑ ζητούν από τη Ρωσία αποκλιμάκωση στην Ουκρανία

Η Βρετανία και οι ΗΠΑ «αντιτίθενται έντονα» στην εκστρατεία της Ρωσίας για την αποσταθεροποίηση της Ουκρανίας και ζητούν από τη Μόσχα την αποκλιμάκωση της κατάστασης, δήλωσε σήμερα ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντόμινικ Ράαμπ.

The UK 🇬🇧 & US 🇺🇸 firmly oppose Russia’s campaign to destabilise Ukraine. @SecBlinken & I agreed Russia must immediately de-escalate the situation & live up to the international commitments that it signed up to at @OSCE. Our support for Ukraine’s sovereignty is unwavering.

