World Press Photo: Σύμβολο «ελπίδας», η καλύτερη φωτογραφία της χρονιάς

Η φωτογραφία που απεικονίζει μια ηλικιωμένη κυρία και μια νοσοκόμα στη Βραζιλία να αγκαλιάζονται μέσω ενός πλαστικού καλύμματος για την προστασία από την Covid-19, ένα σύμβολο «ελπίδας» στα μάτια της κριτικής επιτροπής, κέρδισε το κορυφαίο βραβείο για την φωτογραφία της χρονιάς (Photo of the Year 2021) στον διαγωνισμό του World Press Photo.

Με τίτλο «Η Πρώτη Αγκαλιά» η φωτογραφία που τράβηξε τον Αύγουστο του 2020 ο Δανός φωτογράφος Μαντς Νίσεν, νικητής του κύριου βραβείου στον διαγωνισμό του World Press Photo, απαθανάτισε την πρώτη αγκαλιά μετά από πέντε μήνες μιας 85χρονης τρόφιμης σε γηροκομείο του Σάο Πάολο.

Just announced: the World Press Photo Foundation is proud to present the winner of the World Press Photo of the Year: ‘The First Embrace’ by Mads Nissen (@MadsNissenPhoto), @politiken/@panospictures! Discover the #WPPH2021 winning image: https://t.co/oSu2VbY8m4 pic.twitter.com/7oz37vRNBI

