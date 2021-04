«Μόνη στο πένθος της» – Η εικόνα της βασίλισσας Ελισάβετ μονοπωλεί τα βρετανικά πρωτοσέλιδα

Φωτ. Leon Neal/Pool via AP

Η εικόνα της μοναχικής βασίλισσας Ελισάβετ μέσα στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο κάστρο του Ουίνσδορ, όπου τελέστηκε η κηδεία του πρίγκιπα Φιλίππου το απόγευμα του Σαββάτου, μονοπωλεί τα πρωτοσέλιδα των βρετανικών εφημερίδων.

«Το πιο μοναχικό αντίο» γράφει η “Sunday Mirror” και η “People” έχει τίτλο «Μόνη στο πένθος της».

Η Κυριακάτικη Mail αναφέρει ότι η βασίλισσα άφησε ένα χειρόγραφο σημείωμα στο φέρετρο ως το «ύστατο χαίρε» στη «δύναμη και το στήριγμά της».

MAIL ON SUNDAY: It was a fitting farewell, Ma’am #TomorrowsPapersToday pic.twitter.com/aeQXWoxumW — Neil Henderson (@hendopolis) April 17, 2021

H “Sunday Telegraph” επέλεξε για το πρωτοσέλιδο μια φωτογραφία της βασίλισσας που παρακολουθεί καθώς το φέρετρο χαμηλώνει στο εσωτερικό του ναού.

The front page of tomorrow’s Sunday Telegraph: ‘Sitting alone, the Queen bids her final farewell’#TomorrowsPapersToday Sign up for the Front Page newsletterhttps://t.co/UsfUCzOFqm pic.twitter.com/Iu4KVGRMo8 — The Telegraph (@Telegraph) April 17, 2021

«Η βασίλισσα καθιστή και μόνη λέει το τελευταίο αντίο», είναι ο τίτλος στο πρωτοσέλιδο και επισημαίνεται ότι «αν και τα τέσσερα παιδιά της ήταν στην εκκλησία, δεν είχε κανένα χέρι να κρατήσει και κανέναν να την παρηγορήσει με ένα ελαφρύ χτύπημα στο μπράτσο», καθώς ήταν υποχρεωτικό να τηρηθούν οι αποστάσεις.

Οι “Times” της Κυριακής έχουν μια φωτογραφία με το πρόσωπό της που συνοδεύεται από τον τίτλο «αναγκασμένη να θρηνήσει μόνη, η βασίλισσα λέει αντίο στον Φίλιππο».

SUNDAY TIMES: Forced to mourn alone, the Queen bids Philip goodbye #TomorrowsPapersToday pic.twitter.com/dKiOxheMov — Neil Henderson (@hendopolis) April 17, 2021

Η εφημερίδα “Observer” γράφει «Η βασίλισσα μόνη με τις σκέψεις της καθώς ο Δούκας αναπαύεται» και η “Sunday Express” στέλνει μήνυμα στήριξης στη βασίλισσα με τον τίτλο «Δεν είσαι μόνη».

Με πληροφορίες από Guardian