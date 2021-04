ΗΠΑ: Μηνύματα Μπάιντεν, Ομπάμα και διασημοτήτων υπέρ του εμβολιασμού

Κάλεσμα στους Αμερικανούς να εμβολιαστούν κατά του κορωνοϊού απηύθυναν την Κυριακή ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα, καθώς και σειρά διασημοτήτων.

Σε τηλεοπτική εκδήλωση που παρουσιάστηκε από το NBC, ο κ. Μπάιντεν ευχαρίστησε όσους εμβολιάστηκαν ήδη, στέλνοντας μήνυμα στον υπόλοιπο πληθυσμό να ακολουθήσει με τη σειρά του. Όπως είπε, ο εμβολιασμός είναι το σημαντικότερο πράγμα που μπορεί να κάνει κάποιος για να προφυλαχθεί από την Covid-19.

Η εκπομπή παρουσιάστηκε λίγες ώρες προτού όλοι οι Αμερικανοί αποκτήσουν τη δυνατότητα να εμβολιαστούν εναντίον του νέου κορωνοϊού. Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε στο CNN ότι ο Λευκός Οίκος ξεκινά ενημέρωση με στόχο την ευαισθητοποίηση υπέρ του εμβολιασμού.

Σε κοινή εμφάνισή του με τους πρώην αστέρες του ΝΒΑ, Τσαρλς Μπάρκλεϊ και Σακίλ Ο’Νιλ, κατά τη διάρκεια της ειδικής εκδήλωσης, ο Μπαράκ Ομπάμα απευθύνθηκε στους Αφροαμερικανούς και τους νέους, τονίζοντας πως όσο πιο γρήγορα εμβολιαστεί ο πληθυσμός, τόσο το καλύτερο. Ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ απάντησε σημειώνοντας πόσο ενθουσιασμένος είναι που θα λάβει τη δεύτερη δόση του εμβολίου.

Charles and @Shaq agree: we can all help end this pandemic by getting the COVID-19 vaccine. It’s the only way to keep everyone safe and help us get back to all the things we miss most—from seeing family and friends to watching sports in person. pic.twitter.com/y2DlprGPds

— Barack Obama (@BarackObama) April 18, 2021