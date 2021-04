Ε.Ε.: Προχωρά στην αγορά 100 εκατ. επιπλέον δόσεων της Pfizer

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε σήμερα ότι ενεργοποίησε μια επιλογή που υπήρχε στο δεύτερο συμβόλαιο που έχει υπογράψει με τις εταιρείες Pfizer/BioNTech για την απόκτηση 100 εκατομμυρίων πρόσθετων δόσεων του αμερικανογερμανικού εμβολίου κατά της Covid-19 – ποσότητα που είχε ήδη καταχωρηθεί στο πρόγραμμα που έχει καθοριστεί από τις Βρυξέλλες.

«Αυτό είναι ένα σημαντικό νέο (…) Συνολικά, 600 εκατομμύρια δόσεις (των BioNTech/Pfizer) θα παραδοθούν μέσα στο 2021» σε χώρες της Ε.Ε., δήλωσε η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων της Ε.Ε. Στέλλα Κυριακίδου με ανάρτηση στο Twitter.

Important #COVID19 vaccine news ➡️ @EU_Commission has activated contractual option for 100 million more BioNTech/Pfizer vaccine doses.

A total of 600 million doses will be delivered to 🇪🇺 in 2021. We continue working tirelessly to ensure that vaccines swiftly reach our citizens.

— Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) April 19, 2021