Δίκη Φλόιντ: «Ανακούφιση» από την απόφαση ορόσημο της δικαιοσύνης

Ένα περίπου χρόνο μετά τη δολοφονία του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομικό, το σώμα ενόρκων σε δικαστήριο της Μινεάπολης έκρινε ένοχο τον Ντέρεκ Σόβιν για φόνο, μία ετυμηγορία ορόσημο στην ιστορία των φυλετικών σχέσεων στις ΗΠΑ και καταδίκη του τρόπου μεταχείρισης σε ορισμένους ανθρώπους από τις αμερικανικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου.

Με την ανακοίνωση της ετυμηγορίας των 12 ενόρκων, πλήθος κόσμου που βρισκόταν συγκεντρωμένο στη Μινεάπολη της Μινεσότα ξέσπασε σε πανηγυρισμούς.

Former Minneapolis Police Officer Derek Chauvin has been found guilty of murder and manslaughter in the death of George Floyd https://t.co/XHLNgDsIHZ pic.twitter.com/hyzJRDDtPk

— CNN (@CNN) April 20, 2021