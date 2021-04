Τι γνωρίζουμε για τις θρομβώσεις και τα εμβόλια των AstraZeneca και J&J

Τα εμβόλια των AstraZeneca και Johnson & Johnson βρέθηκαν στο μικροσκόπιο των επιστημόνων, λόγω κάποιων σπανιότατων αλλά σοβαρών περιστατικών θρομβώσεων, μεταξύ των εκατομμυρίων ατόμων που εμβολιάστηκαν για τον κορωνοϊό.

Το Γαλλικό Πρακτορείο παρουσιάζει σε δημοσίευμά του τι γνωρίζουμε για τα δύο εμβόλια, τα οποία βασίζονται στην ίδια τεχνολογία.

Το εμβόλιο των AstraZeneca και Οξφόρδης παρουσιάζει αποτελεσματικότητα 76% έπειτα από δύο δόσεις και 60 έως 73% στα άτομα ηλικίας 70 ετών και άνω που έχουν λάβει μία δόση. Σύμφωνα με έρευνα, η αποτελεσματικότητά του φαίνεται να μειώνεται σε ό,τι αφορά τη νοτιοαφρικανική μετάλλαξη.

Οι δύο δόσεις του εμβολίου χορηγούνται σε απόσταση 4 έως 12 εβδομάδων μεταξύ τους. Τα φιαλίδια φυλάσσονται σε θερμοκρασία 2-8 βαθμών Κελσίου.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ), έπειτα από την αναστολή εμβολιασμών σε 15 χώρες, απεφάνθη στις 18 Μαρτίου ότι το εμβόλιο της AstraZeeca είναι ασφαλές και αποτελεσματικό.

Το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson έχει αποτελεσματικότητα 85,4% στην αποτροπή σοβαρών λοιμώξεων Covid-19 και 66,1% αποτελεσματικότητα σε ό,τι αφορά τις μολύνσεις με πιο ήπια συμπτώματα.

Κυριότερες παρενέργειες που εμφανίζονται είναι ο πονοκέφαλος, ο πυρετός και μυικοί πόνοι. Σε ό,τι αφορά τις θρομβώσεις, στις ΗΠΑ, έπειτα από επτά εκατ. εμβολιασμούς, κατεγράφησαν μέχρι τις 12 Απριλίου έξι περιστατικά σε γυναίκες κάτω των 60 ετών, μία εκ των οποίων έχασε τη ζωή της.

Και το εμβόλιο της Johnson & Johnson φυλάσσεται σε θερμοκρασία 2-8 βαθμών Κελσίου. Ο ΕΜΑ άναψε την Τρίτη «πράσινο φως» για τη συνέχιση των εμβολιασμών με J&J, εκτιμώντας ότι τα οφέλη υπερτερούν των κινδύνων που παρουσιάζονται από πολύ σπάνια περιστατικά θρομβώσεων.

