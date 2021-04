Στην κούρσα για κυβερνήτης της Καλιφόρνιας η Κέιτλιν Τζένερ

Επιβεβαιώνει τις φήμες που είχαν κάνει το γύρο του διαδικτύου τον τελευταίο μήνα η Κέιτλιν Τζένερ, η οποία αναφέρει πως θα διεκδικήσει το αξίωμα του κυβερνήτη της Καλιφόρνιας.

Η διεμφυλική Κέιτλιν Τζένερ (πρώην αθλητής Μπρους Τζένερ), που έγινε γνωστή από το ριάλιτι «Keeping Up With the Kardashians» ανήρτησε στο Twitter τη σχετική απόφαση, σημειώνοντας πως ξεκινά η καμπάνια «Κέιτλιν για την Καλιφόρνια», καθώς η πολιτεία είναι το σπίτι της τα τελευταία 50 χρόνια.

«Σε αυτή την πόλη ήξερα ότι ο καθένας, ανεξάρτητα από το υπόβαθρο ή τους σταθμούς στη ζωή του, θα μπορούσε να κάνει τα όνειρά του πραγματικότητα. Αλλά την τελευταία δεκαετία, έχουμε δει τη λάμψη της Χρυσής Πολιτείας να χάνεται από το κατεστημένο που θέτει την πολιτική πάνω από την πρόοδο και τα ειδικά συμφέροντα έναντι των ανθρώπων. Η πολιτεία χρειάζεται έναν έντιμο ηγέτη με σαφές όραμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο άλλοτε πατριός της Κιμ Καρντάσιαν ανέφερε πως έχει αναστατώσει το Κογκρέσο καθ ‘όλη τη διάρκεια της ζωής του, «από την εκπροσώπηση των Ηνωμένων Πολιτειών και την απόκτηση χρυσού μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες μέχρι την προώθηση της ισότητας. Ως Καλιφορνέζοι, αντιμετωπίζουμε μια ευκαιρία: ή τώρα ή ποτέ για να διορθώσουμε την πολιτεία μας πριν είναι πολύ αργά».

Η 71χρονη Τζένερ αποτελεί σύμβολο των διεμφυλικών ατόμων και ολοκλήρωσε την αλλαγή της σεξουαλικής της ταυτότητας το 2015, αποκαλύπτωντας το γυναικείο κορμί στον φωτογραφικό φακό για το εξώφυλλο του αμερικανικού περιοδικού Vanity Fair.